В МИД Украины рассказали оработе над новыми антироссийскими санкциями

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России: секторальных и экономических", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу.

Глава МИД подчеркнул, что Украина будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после инцидента в Керченском проливе, а более жестких - секторальных или экономических ограничений.

"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - добавил он.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителей, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Киев потребовал от Москвы отменить решение, в ЕС его раскритиковали.