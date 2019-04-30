Сторонники Гуайдо задержали главу оборонного предприятия Cavim

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, по некоторым данным, задержали главу оборонного предприятия Cavim - генерала Карлоса Армаса Лопеса, сообщают испанские СМИ.

Они отмечают, что эту информацию передают некоторые находящиеся в Венесуэле журналисты. Подтверждения информации из других источников пока нет.

Ранее во вторник венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла Карлота", на котором Гуайдо заявляет, что заручился поддержкой военных, и объявляет о начале финальной стадии операции по свержению президента Николаса Мадуро.

После выступления Гуайдо вблизи авиабазы в Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газа. В соцсетях появились видеозаписи с места событий; на них видно, как проправительственные военные бросают шашки со слезоточивым газом в сторону сторонников Гуайдо.

Cavim - государственная компания, которая отвечает за поставки вооружений в ВС Венесуэлы.