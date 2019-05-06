Москва не подтвердила обсуждение Лавровым и Помпео "вмешательства" в американские выборы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона удивлена заявлением госсекретаря США Майка Помпео о том, что на в встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднимался вопрос о российском "вмешательстве" в американские выборы, сообщил журналистам дипломатический источник.

"Тему "вмешательства" России в американские выборы Помпео с Лавровым не обсуждал", - сказал он.

"Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря", - отметил источник.