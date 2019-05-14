В парламенте Украины набралось шесть проектов о дате инаугурации Зеленского

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Виталий Куприй (внефракционный) предложил привести к присяге избранного президента страны Владимира Зеленского 26 мая, а нардеп Владимир Куренной (фракция "Блок Петра Порошенко") во вторник внес в парламент проект постановления об инаугурации 17 мая.

Согласно информации на сайте Верховной рады, Куприй ранее подал проект постановления об инаугурации 20 мая, а второй документ направил в парламент в понедельник.

Всего парламентарии зарегистрировали семь соответствующих проектов постановлений, один из которых был отозван.

О том, что Верховная рада на текущей неделе назначит дату инаугурации новоизбранного президента, заявил ранее председатель парламента Андрей Парубий, не уточнив при этом, в какой день состоится голосование.

Сообщалось, что внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений, которыми предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

После этого народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" внес проект постановления, предусматривающий проведение инаугурации в два этапа: официальный в зале заседаний Рады 19 мая согласно регламенту парламента, а также второй - на НСК "Олимпийский" 3 июня. Там, согласно проекту, новоизбранный президент должен повторно провозгласить присягу украинскому народу и инаугурационную речь.

10 мая народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко внес в Верховную раду проект постановления о проведении инаугурации в субботу, 1 июня. Однако 11 мая этот проект постановления был отозван.