Команда Зеленского заявила о непричастности к сбору митинга за инаугурацию 19 мая
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" утверждают, что не имеют отношения к созыву на 14 мая митинга у здания Верховной Рады в поддержку проведения инаугурации Зеленского 19 мая.
"Команда Зеленского и партия "Слуга народа" не собирают никаких митингов или встреч! Всю информацию мы предоставляем только в официальных обращениях и только на официальных страницах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Команда Зеленского" в фейсбуке в понедельник.
Сообщение проиллюстрировано принт-скрином сообщения в соцсети с анонсом митинга 14 мая с подписью "Зе! Фейк".
"Мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! Поэтому их создание и участие влечет за собой ответственность перед законом! А в случае, когда вы находите похожие новости, мы советуем не обращать на них внимания!", - заявляют в "Команде Зеленского".
В сообщении также отмечается, что "каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и т.п.".
Как сообщалось, Зеленский предложил назначить днем инаугурации 19 мая. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая. В Верховной Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.
Дата 19 мая позволяет по срокам в соответствии с законом поставить вопрос о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в Раду. Если инаугурация будет сдвинута на более поздний срок, то возможность роспуска Рады будет упущена, считают эксперты.
21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны.
30 апреля ЦИК объявил, что во втором туре Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост главы государства. За пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно.
Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады.