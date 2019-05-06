Команда Зеленского заявила о непричастности к сбору митинга за инаугурацию 19 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" утверждают, что не имеют отношения к созыву на 14 мая митинга у здания Верховной Рады в поддержку проведения инаугурации Зеленского 19 мая.

"Команда Зеленского и партия "Слуга народа" не собирают никаких митингов или встреч! Всю информацию мы предоставляем только в официальных обращениях и только на официальных страницах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Команда Зеленского" в фейсбуке в понедельник.

Сообщение проиллюстрировано принт-скрином сообщения в соцсети с анонсом митинга 14 мая с подписью "Зе! Фейк".

"Мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! Поэтому их создание и участие влечет за собой ответственность перед законом! А в случае, когда вы находите похожие новости, мы советуем не обращать на них внимания!", - заявляют в "Команде Зеленского".

В сообщении также отмечается, что "каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и т.п.".

Как сообщалось, Зеленский предложил назначить днем инаугурации 19 мая. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая. В Верховной Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Дата 19 мая позволяет по срокам в соответствии с законом поставить вопрос о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в Раду. Если инаугурация будет сдвинута на более поздний срок, то возможность роспуска Рады будет упущена, считают эксперты.