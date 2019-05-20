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В Польше женщина впервые родила шестерых детей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщает агентство Associated Press.

Роды 29-летней женщины прошли в больнице города Кракова, ей сделали кесарево сечение. Вес новорожденных составляет от 890 грамм до 1,3 кг.

Отмечается, что это первый в истории Польши случай, когда на свет появляются сразу шесть детей. Это один из немногих подобных случаев в мире: по статистике вероятность рождения шестерых младенцев равна одному к пяти миллиардам.

Родителей поздравил президент страны Анджей Дуда. Он также поблагодарил медицинских работников, принимавших роды, за высокий профессионализм.

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