Тимошенко посоветовала Зеленскому отменить повышение цен на газ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко передала президенту Украины Владимиру Зеленскому разработанный ее командой пакет проектов указов и законов для снижения тарифов для населения, поскольку считает это одним из первых важных шагов, который должен сделать новый президент.

"Мы имеем возможность поправить ситуацию за несколько дней", - отметила она в эфире телепрограммы "Право на владу", добавив, что люди должны почувствовать изменения уже сегодня.

Как сообщает в пятницу утром пресс-служба "Батькивщины, план действий содержит проект указа о по сути приостановлении двух постановлений правительства Владимира Гройсмана относительно необоснованного повышения цен на газ. "Если эти два постановления останавливаются, мы автоматически возвращаемся к цене 4,5 грн за кубометр", - сказала политик.

Кроме того, среди указов - назначение двух человек в НКРЕКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - ИФ), которая устанавливает тарифы.

"У президента есть полномочия формировать НКРЕКУ. Там сейчас есть две вакансии, которые дают право влиять главе государства на процесс справедливого установления тарифов. И здесь есть проекты указа о назначении тех людей, которых президент захочет видеть в этой системе", - пояснила председатель партии.

Третий важный документ - проект закона, который уже зарегистрирован в парламенте, прошел комитет и включен в повестку дня. Он касается передачи газа украинской добычи для потребления бюджетной сферы и на нужды населения, как это было до 2014 года.

Как отметила Тимошенко, она передает все эти наработки своей команды президенту, и в них "посчитана каждая цифра, чтобы не нанести ущерб доходам бюджета".