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Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" дипломатический источник.

В Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.

В частности, он встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском.

Также Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых пройдет пресс-конференция.

20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Во втором туре выборов президента Украины 21 апреля Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост главы государства. За второго кандидата, пятого президента Украины Петра Порошенко, проголосовали 24,45% избирателей.

Украина Владимир Зеленский

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