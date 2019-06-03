Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель

Ее признали лучшим кандидатом из примерно четырех тысяч

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель. Об этом говорится в указе на сайте главы государства.

До публикации указа о назначении Мендель пресс-секретарем Зеленского узнала "Украинская правда" от источников в администрации президента.

Юлия Мендель родилась в Херсоне, а училась на журналиста в Киеве. По информации СМИ, она работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка на Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Конкурс на должность секретаря Зеленский объявил 30 апреля. От соискателей требовалось владение тремя языками, в том числе украинским и английским, опыт работы журналистом или в публичной сфере и готовность работать круглосуточно.

Всего на эту должность поступили заявки от примерно 4000 кандидатов, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева.

По ее словам, на первом этапе всех соискателей проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки, и отсеяли большую часть заявок.

Затем с кандидатами провели короткие телефонные собеседования. На этом этапе оценивалась их дикция, скорость реакции, манера изложения мысли. В результате осталось около ста кандидатов.

После следующего обсуждения и отсева 50 соискателей получили творческое задание записать видеоролики о 8 и 9 мая. В этом конкурсе оценивалось и форма, и содержание работы, сказала Победоносцева.

С тройкой победителей Зеленский и члены его администрации пообщались лично. Собеседование прошло в форме пресс-конференции, где президент и его соратники задавали соискателям вопросы. На этом этапе оценивалось понимание ими политических контекстов на Украине и в мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и быстрота реакции.

По словам пресс-секретаря команды Зеленского, резюме лучших 100 претендентов сохранят и включат в кадровый резерв администрации.