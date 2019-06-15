Что произошло за день: суббота, 15 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дело об убийстве в Чемодановке передано в главк СКР. В Пензенскую область, где ранее произошла массовая драка с участием цыган, уже направлены криминалисты из Москвы. В СПЧ считают, что ситуация обострилась из-за того, что местные власти игнорировали проблемы сельчан.

- Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму. Основатель благотворительного фонда "Вера" связала свое решение с травлей против нее. Ранее Федермессер подвергалась критике со стороны Фонда борьбы с коррупцией, так как работающая в нем юрист Любовь Соболь подала документы на выдвижение кандидатом в том же избирательном округе.

- В Молдавии к работе приступило новое правительство. В субботу прошло первое его заседание. Между тем Конституционный суд Молдавии менее чем за пять минут отменил все решения, приведшие к двоевластию в стране. В Демократической партии, объявившей ранее об отставке своего правительства, сообщили об отъезде своего лидера Владимира Плахотнюка в Швейцарию.

- Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил Ивана Голунова выступить на митинге в Москве. Соловьев подчеркнул, что участники согласованной акции хотят услышать рассказ журналиста "Медузы" о событиях последних дней. Голунов накануне заявил, что еще не принял решение о том, будет ли он присутствовать на митинге.

- В Риме умер режиссер Франко Дзеффирелли. Ему было 96 лет. Известность Дзеффирелли принесли экранизации пьес Уильяма Шекспира: "Укрощение строптивой" (1967 год) с Элизабет Тейлор в главной роли и "Ромео и Джульетта".