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Суд по делу МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суд над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на востоке Украины начнется в 10 утра 9 марта 2020 года в суде в Гааге. Соответствующее объявление сделал глава Совместной следственной группы (ССГ) Фред Вестербейке.

"Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схиппола... Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 года в 10 утра", - сказал он.

При этом Вестербейке обратился к подозреваемым с призывом присутствовать во время судебного процесса или контактировать с ССГ до процесса. Вместе с тем, он предупредил, что "суд пройдет, даже если они примут решение не присутствовать".

19 июня ССГ назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Украиной 17 июля 2014 года: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

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"Сегодня мы выдали международные ордера на арест первых подозреваемых, которых мы подвергнем уголовному преследованию. Их также добавят в национальные и международные списки разыскиваемых лиц", - сказал представитель следствия.

Представитель ССГ заявил, что следствие не будет просить Россию об экстрадиции фигурантов дела, так как она запрещена конституцией РФ, однако следствие попросит Россию и Украину о допросе подозреваемых

Фигуранты по делу о крушении MH-17 сами не "нажимали кнопку" пуска ракеты, но все равно ответственны за гибель людей, считают международные следователи, и следствие готово выслушать позицию подозреваемых в суде.

Хроники сбитого лайнера

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малазийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском. Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре 2018 года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.

В сентябре 2018 года Минобороны РФ заявило, что сбившая МН-17 ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в в/ч Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.

MH17 Нидерланды Гаага

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