Российские спецслужбы начали сбор данных об инциденте с танкерами в Оманском заливе

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что еще рано делать выводы о случившемся

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы начали сбор информации о нападении на танкеры в Оманском заливе, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Данные, предоставленные иностранными партнерами, он назвал недостаточными.

По мнению главы Совбеза, у российской стороны пока нет полной информации по этому инциденту, так что выводы о случившемся делать рано.

13 июня в Оманском заливе произошли взрывы на танкерах Kokuka Courageous и Front Altair. С судов сняли все экипажи, в том числе 11 россиян, находившихся на Front Altair. Владелец одного из танкеров предположил, что это была торпедная атака. В США и Великобритании ответственность за инцидент возложили на Иран.

Пентагон обнародовал фотографии, которые, как считают в ведомстве, доказывают причастность к атаке Корпуса Стражей Исламской революции. В частности, по утверждению американских военных, на одном из снимков бойцы этого подразделения открепляют от танкера неразорвавшуюся магнитную мину. В Иране причастность к нападению отрицают.