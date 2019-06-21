Что случилось этой ночью: пятница, 21 июня

Неспокойная ночь в центре Тбилиси, освобождение из-под стражи друга Ассанжа, приоритетная версия смерти Тымчука

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Беспорядки в Тбилиси в ночь на пятницу. Недовольные граждане собрались у здания парламента и потребовали отставки спикера, возмутившись присутствием в его кресле российского депутата. Власти разогнали протесты и пообещали призвать к ответственности "деструктивные" силы оппозиции.

– МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ. Министерство подготовило изменения КоАП, которые позволят инспекторам принимать больше решений без участия суда. Изменения должны вступить в силу с 2021 года.

– Друг Ассанжа освободился из-под стражи в Эквадоре. Шведскому хакеру запретили уезжать из страны на время расследования его деятельности. Следствие предполагает, что он помогал готовить компромат на президента Эквадора.

– Прокуратура Киева склонилась к версии самоубийства Тымчука. Официальную версию объявят по завершении следствия. Из опросов близких следователи выяснили, что в последнее время Тымчук был в глубокой депрессии и не выходил из дома.

– Россия представит напечатанный на 3D-принтере танк. На него можно будет посмотреть в парке "Патриот". Это новейшая модификация российского танка Т-90 в экспортной версии.