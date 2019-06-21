Поиск

Друг Ассанжа освободился из-под стражи в Эквадоре

Шведскому хакеру запретили уезжать из страны на время расследования его деятельности

Друг Ассанжа освободился из-под стражи в Эквадоре
Ола Бини (с бородой) в момент освобождения из зала суда
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Шведский программист Ола Бини, которого считают близким другом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, решением эквадорского суда освобождается из-под стражи в пятницу, сообщило агентство Associated Press.

Решение принято голосованием два против одного Суд, тем не менее, постановил, что расследование деятельности Бини будет продолжено, и он не имеет права покидать Эквадор.

Швед был задержан в апреле при попытке покинуть Эквадор, где проживал в течение пяти лет, и улететь в Японию. Бини обвинили в попытках хакерских атак на правительственные ведомства страны. По версии следствия, он связан с двумя российским хакерами, которые угрожали опубликовать компромат на президента Эквадора Ленина Морено.

Бини был задержан спустя несколько часов после того, как Ассанжу было отказано в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

Эквадор Ола Бини Джулиан Ассанж

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Беспорядки в Тбилиси. Главное

Беспорядки в Тбилиси. Главное
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у здания филармонии

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

Прокуратура Киева склонилась к версии самоубийства Тымчука

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Полиция Тбилиси оттеснила людей с прилегающих к парламенту территорий

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Полиция оттеснила митингующих от здания парламента Грузии

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Спецназ открыл огонь резиновыми пулями по протестующим в Тбилиси

Спецназ открыл огонь резиновыми пулями по протестующим в Тбилиси
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Депутат Гаврилов рассказал о событиях в здании Грузинского парламента

Депутат Гаврилов рассказал о событиях в здании Грузинского парламента
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Президент Грузии осудила призывы Саакашвили к полиции Тбилиси

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');