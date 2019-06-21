Друг Ассанжа освободился из-под стражи в Эквадоре

Шведскому хакеру запретили уезжать из страны на время расследования его деятельности

Ола Бини (с бородой) в момент освобождения из зала суда Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Шведский программист Ола Бини, которого считают близким другом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, решением эквадорского суда освобождается из-под стражи в пятницу, сообщило агентство Associated Press.

Решение принято голосованием два против одного Суд, тем не менее, постановил, что расследование деятельности Бини будет продолжено, и он не имеет права покидать Эквадор.

Швед был задержан в апреле при попытке покинуть Эквадор, где проживал в течение пяти лет, и улететь в Японию. Бини обвинили в попытках хакерских атак на правительственные ведомства страны. По версии следствия, он связан с двумя российским хакерами, которые угрожали опубликовать компромат на президента Эквадора Ленина Морено.

Бини был задержан спустя несколько часов после того, как Ассанжу было отказано в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.