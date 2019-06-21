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МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов

Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда. Такое расширение полномочий произойдет вместе с упрощением оформления правонарушений на дороге. По мнению авторов поправок, это сократит количество составов дорожных правонарушений.

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По имеющимся у газеты данным, будущая редакция КоАП обсуждалась вчера в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Большинство экспертов признали устаревшим действующий кодекс, принятый 17 лет назад.

Правительство опубликовало концепцию нового КоАП 10 июня. Этот документ разрабатывает Министерство юстиции. Его должны внести в правительство до 1 марта 2020, а 1 января 2012 года он должен вступить в силу.

806 (46%) составов действующего КоАП находятся в компетенции МВД. Полиция в 2018 году 140 миллионов раз привлекла граждан к ответственности, из них 131 миллион – по линии ГИБДД (105 миллионов – штрафные постановления, вынесенные с помощью камер). "Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений", - заявил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов, чьи слова приводит газета. По его мнению, необходимо радикально сократить их число, оставив только "наиболее опасные". Необходимо сокращать "судейскую компетенцию", расширив при этом полномочия инспекторов ДПС, добавил Газизов.

Представитель МВД также призвал пересмотреть принцип наказания юридических лиц за правонарушения в области безопасности движения, введя для них не фиксированные, а оборотные штрафы (по аналогии с применяемыми ФАС). Это должно существенно повысить размер штрафных платежей.

МВД ГАИ

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