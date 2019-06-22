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Что случилось этой ночью: суббота, 22 июня

Кремль назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию, Газпром сменит дивидендную политику, ОМОН задержал 20 человек в "Яме"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Кремле назвали условие возобновления авиаперевозок в Грузию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запрет будет отменен при исчезновении угрозы для безопасности граждан России. Россияне, имеющие на руках обратные билеты из Грузии после 8 июля, смогут вылететь досрочно без дополнительных сборов. Если же они не пожелают вернуться до вступления указа президента в силу, им придется самостоятельно добираться домой через третьи страны.

- "Газпром" пообещал прозрачную дивидендную политику, зависящую от открытых финансовых результатов. Новая политика будет разработана до конца 2019 года, первые дивиденды в соответствии с ней планируется выплатить в 2020 году.

- Сотрудники ОМОНа в очередной раз произвели задержания за распитие спиртного на Хохловской площади в Москве. В пятницу около 22:30 в общественном пространстве "Яма" были задержаны около 20 человек.

- Трамп прислушался к совету ведущего Fox отменить удар по Ирану. По данным NYT, ведущий убедил президента США в том, что если Штаты начнут войну с Ираном, Трампу не светит второй президентский срок.

- Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск. Бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий ведомства Владимира Потапкина подозревают в причастности к хищениям в лесной отрасли на Дальнем Востоке. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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