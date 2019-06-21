"Газпром" решил заменить интригу на калькулятор

Компания пообещала прозрачную дивидендную политику, зависящую от открытых финансовых результатов

Фото: ТАСС, Антон Ваганов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В нефтегазовом секторе как часы работает только дивидендная модель "Сургутнефтегаза", выплаты которого на привилегированные акции рассчитываются по жесткой формуле. Эту норму устава компания стоически выполняла много лет, в том числе, когда при сильном ослаблении рубля она получала многомиллиардную прибыль по курсовым разницам. Компания безропотно выплачивала огромные дивиденды на "префы" и не использовала никаких лазеек, чтобы снизить обязательства по дивидендам.

О разработке новой дивидендной политики "Газпром" уже сообщал - и был удостоен похвал инвесторов. В презентации к ежегодной пресс-конференции руководства финансового блока сообщалось, что новая дивидендная политика будет разработана до конца 2019 года. В 2020 году дивиденды планируется выплатить на основе новой политики. "Выход на целевой уровень 50% чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО в течение трех лет. Корректировки чистой прибыли на неденежные статьи. Дивиденды не привязаны к абсолютным значениям прошлого года", - пишет "Газпром" в презентации.

Однако в пятницу заместитель председателя правления Фамил Садыгов дал очень понятный сигнал о том, что компания намерена написать такую дивидендную политику, поведение которой инвесторы с легкостью смогут рассчитать самостоятельно. Прежняя версия дивидендной политики опиралась на подсчеты неденежной составляющей, базирующиеся на таких данных, которые не входят в публичную часть отчетности.

"Тем самым мы планируем разделить наши достижения с нашими акционерами - как мажоритарными, так и миноритарными, и поставить размер дивиденда непосредственно в зависимость от финансовых результатов компании. Сделать его прозрачным для всех инвесторов, чтобы и без нас могли посчитать заранее. Наша позиция - сделать совсем простым, чтобы это можно было посчитать. Чтобы от нас зависели финансовые результаты - дальше уже там счетная вещь, на что инвесторы могли бы рассчитывать. Мы постараемся, чтобы в этой логике развивалась у нас дивидендная политика", - рассказал Садыгов.

Он допустил, что компания может задуматься и о промежуточных дивидендах (тем более что устав это давно разрешает).

"По поводу промежуточных выплат. Это нас не пугает, потому что свободных денежных потоков у нас всегда хватает. У нас есть мажоритарные акционеры, которые тоже принимают решение, когда у него должны быть выплаты. Если такое понимание будет, мы у себя примем такое решение, но пока традиционно раз в году принималось решение о выплате - и мы выплачивали. Мы у себя посмотрим, когда будем дивидендную политику обсуждать на совете директоров, - возможно, и обсудим тоже вопрос по поводу периодичности", - не исключил он.

НДПИ

Еще одной важнейшей новостью является ликвидация различий акционеров "Газпрома" в правах. В прежние годы, когда "Газпром", по мнению Минфина, недоплачивал дивиденды, казна добирала свои "дивиденды" из расчета 50% от прибыли по МСФО за счет повышенного НДПИ. Получалось, что капитал "Газпрома" разделен на два типа акций с разными правами.

Но теперь у "Газпрома" снова все акции - обыкновенные.

"Императивным условием поддержания инвестиционной привлекательности "Газпрома" и газовой отрасли является наличие стабильного предсказуемого налогового режима. Для нас это относится к наиболее значимому налогу на добычу полезных ископаемых. По этому вопросу мы постоянно находимся в конструктивном диалоге с финансовыми властями. На Петербургском форуме прозвучало знаковое заявление представителя Минфина России, заместителя министра финансов Владимира Колычева о том, что в связи с нашей новой дивидендной политикой финансовые власти отказываются с этого года от практики изъятия прибыли через НДПИ. То есть, не будет в этом году дополнительных повышающих коэффициентов по налогу на добычу полезных ископаемых, и в последующие годы - тоже", - заявил зампред "Газпрома".

"Газпром" после "разморозки" дивидендов и ответной реакции Минфина в виде комментариев о том, что повышения налоговой нагрузки на компанию не будет, ожидает снижения выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 484 млрд рублей в 2020 году и 487 млрд рублей в 2021 году. В 2019 году ожидаются выплаты в размере 522 млрд рублей, в 2018 году были рекордные 573 млрд рублей.

Начальник департамента налоговой политики "Газпрома" Карен Оганян конкретизировал, что в 2019 году из 522 млрд рублей "362 млрд рублей - это базовая сумма (то есть НДПИ на газ без коэффициента) и 160 млрд рублей, соответственно, это повышающий коэффициент КГП".