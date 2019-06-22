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Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, подозреваемого в причастности к хищениям в лесной отрасли на Дальнем Востоке, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"В настоящее время решается вопрос о мере пресечения", - сказал источник.

Чиновник может стать фигурантом ранее возбужденного уголовного дела по факту крупных махинаций в лесной отрасли Хабаровского края. По этому делу в марте 2019 г. был арестован бывший заместитель председателя правительства края Василий Шихалев. После задержания он был водворен в СИЗО, однако 30 апреля по решению суда отпущен под домашний арест. Другой обвиняемый -предприниматель, бывший гендиректор ряда лесозаготовительных компаний Александр Пудовкин находится в СИЗО.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 г. по сентябрь 2018 г. Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой являлся Пудовкин.

В ходе проверки выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, однако инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края не был реализован.

Минпромторг Хабаровск

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