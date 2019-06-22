Трамп прислушался к совету ведущего Fox отменить удар по Ирану

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп до решения отменить авиаудар по Ирану прислушался к совету телеведущего Fox News Такера Карлсона, сообщает в пятницу газета The New York Times.

По данным газеты, ведущий убедил президента США в том, что люди из администрации, которые настаивают на ударе по Ирану, действуют не в интересах президента. Если США начнет войну с Ираном, Трампу не светит второй президентский срок.

NYT отмечает, что Трамп, несмотря на воинственный настрой на публике, иногда отступает от варианта с применением силы, так как убежден, что Штаты пожертвовали слишком многими жизнями и ресурсами на бессмысленные ближневосточные войны.

Ранее Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что хотел бы избежать войны с Ираном и предлагает Тегерану начать переговоры.

20 июня иранские военные объявили, что сбили над провинцией Хормозган американский беспилотник Global Hawk, который вторгся в иранское воздушное пространство. В Пентагоне подтвердили потерю дрона, но заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

21 июня стало известно, что Трамп одобрил нанесение удара по иранским радарам и ракетным батареям, но отменил решение в последний момент, уже после того, как военные начали готовиться к операции.