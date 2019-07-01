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Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Законопроект, уточняет "Ъ", запретит использование наличных для оплаты сервиса и ограничит количество рейсов двумя, а количество пассажиров - пятью. Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет. В противном случае перевозчику и агрегатору грозит блокировка.

В ведомстве подтвердили разработку документа. Проект будет рассмотрен до 25 июля. Документ сможет вступить в силу через год после подписания.

Крупнейший сервис, оказывающий услуги карпулинга, - BlaBlaCar, которым, по внутренним данным, пользуются около 20 млн человек.

Минтранс

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