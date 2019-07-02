Лавров заявил, что механизм INSTEX до сих пор не обслужил ни одной транзакции с Ираном

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Специальный платежный механизм INSTEX пока не обслужил ни одну транзакцию с Ираном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции во вторник министр напомнил, что европейцы предложили сформировать механизм, который позволил бы Ирану беспрепятственно продавать нефть и получать за это деньги.

"Механизм такой они создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции, и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов ЕС", - сказал Лавров.

"Но и с этими оговорками этот механизм до сих пор, хотя о его создании уже объявлено, и было на днях объявлено, что он заработал, он пока не обслужил ни одну транзакцию", - заявил глава МИД России.

Ранее генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид 28 июня в Вене на совместной комиссии СВПД по иранской ядерной программе сообщила, что механизм расчетов с Ираном INSTEX запущен.