Кремль переадресовал МИД РФ вопрос о переговорах с сыном Каддафи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали в МИД России вопрос о возможном обращении сына свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи к руководству РФ с просьбой поддержать его в ходе предстоящих президентских выборов в Ливии.

"Лучше получать информацию в данном случае все-таки в министерстве иностранных дел. Потому что мне пока неизвестно, было ли оно по дипломатическим каналам, передавалось ли оно фактически или нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Саиф аль-Ислам Каддафи обратился к Москве за поддержкой на предстоящих президентских выборах, которые должны пройти в Ливии в 2019 году. По сведениям Bloomberg, он говорил об этом с заместителем министра иностранных дел РФ и передал через него письмо для президента Владимира Путина.