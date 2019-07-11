Поиск

Роскомнадзор назвал самые частые претензии абонентов к мобильным операторам

Роскомнадзор назвал самые частые претензии абонентов к мобильным операторам
Архивная фотография
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Наиболее частыми жалобами российских абонентов к операторам сотовой связи являются навязывание дополнительных платных услуг и завышение счета компаниями, несколько реже пользователи жалуются на качество связи, пишет газета "Известия" со ссылкой на статистику Роскомнадзора.

По данным ведомства, во втором квартале этого года россияне в целом стали на 21,5% больше жаловаться на операторов сотовой связи. Всего за этот период в Роскомнадзор поступило 1648 жалоб к компаниям "большой четверки". При этом структура жалоб различается в зависимости от конкретного сотового оператора.

Согласно статистике Роскомнадзора, клиенты МТС и "Мегафона" чаще всего не соглашались с суммой выставленного счета (40 и 39% жалоб соответственно), в то время как абоненты "Билайна" и Tele2 выражали недовольство подключением платных услуг без их согласия (38 и 36% соответственно). Качеству связи было посвящено 25% обращений пользователей "Билайна", 20% - МТС, 15% - Tele2, 12% - "Мегафона".

При этом, как отмечает представитель Роскомнадзора, проверить качество связи и наказать нарушителей на законных основаниях в настоящее время невозможно, поскольку в российском законодательстве не обозначены параметры качества сотовой связи.

Однако, по словам юриста Виктории Соколовой, абонент вправе обратиться к оператору с письменной претензией. Если же компания откажется ее удовлетворить, защитить права потребителя может суд или Роспотребнадзор.

В МТС и "Билайне" газете сообщили, что количество жалоб в последнее время сокращается. В Tele2 заявили, что проблемы, которые не удается быстро решить, имеют технический характер. Представитель "Мегафона" заверил, что компания в максимально сжатые сроки разбирает обращение и находит решение, если клиент обращается с жалобой сразу в надзорные органы, минуя оператора.

Роскомнадзор МТС Мегафон Билайн Tele2

Новости

Билетные операторы подадут совместную жалобу на «Яндекс» в ФАС

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Роскомнадзор заставит Ozon объясниться за утечку данных 450 тысяч клиентов

Роскомнадзор заставит Ozon объясниться за утечку данных 450 тысяч клиентов

Глава ГМЦ Росстата уволился после досрочной публикации данных по инфляции

Что произошло за день: среда, 10 июля

"Союз" с космическими аппаратами Минобороны стартовал с Плесецка

Задержан проректор Сибирского федерального университета

Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу

Решение суда о необходимости опровержения статьи "Новой газеты" о пытках вступило в силу

В Думу внесли законопроект об уголовном наказании с 14 лет за издевательства над животными

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');