Роскомнадзор назвал самые частые претензии абонентов к мобильным операторам

Архивная фотография Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Наиболее частыми жалобами российских абонентов к операторам сотовой связи являются навязывание дополнительных платных услуг и завышение счета компаниями, несколько реже пользователи жалуются на качество связи, пишет газета "Известия" со ссылкой на статистику Роскомнадзора.

По данным ведомства, во втором квартале этого года россияне в целом стали на 21,5% больше жаловаться на операторов сотовой связи. Всего за этот период в Роскомнадзор поступило 1648 жалоб к компаниям "большой четверки". При этом структура жалоб различается в зависимости от конкретного сотового оператора.

Согласно статистике Роскомнадзора, клиенты МТС и "Мегафона" чаще всего не соглашались с суммой выставленного счета (40 и 39% жалоб соответственно), в то время как абоненты "Билайна" и Tele2 выражали недовольство подключением платных услуг без их согласия (38 и 36% соответственно). Качеству связи было посвящено 25% обращений пользователей "Билайна", 20% - МТС, 15% - Tele2, 12% - "Мегафона".

При этом, как отмечает представитель Роскомнадзора, проверить качество связи и наказать нарушителей на законных основаниях в настоящее время невозможно, поскольку в российском законодательстве не обозначены параметры качества сотовой связи.

Однако, по словам юриста Виктории Соколовой, абонент вправе обратиться к оператору с письменной претензией. Если же компания откажется ее удовлетворить, защитить права потребителя может суд или Роспотребнадзор.

В МТС и "Билайне" газете сообщили, что количество жалоб в последнее время сокращается. В Tele2 заявили, что проблемы, которые не удается быстро решить, имеют технический характер. Представитель "Мегафона" заверил, что компания в максимально сжатые сроки разбирает обращение и находит решение, если клиент обращается с жалобой сразу в надзорные органы, минуя оператора.