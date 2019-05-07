На Украине продлили арест российского журналиста Вышинского

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Подольский районный суд Киева продлил арест обвиняемому в государственной измене руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник суд принял решение продлить до 22 июля действующую ныне меру пресечения для Вышинского.

Защита обвиняемого ходатайствовала о замене содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд арестовал его. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 апреля суд в Киеве начал рассматривать его дело.