Венедиктову разрешили посетить Вышинского в СИЗО

По его словам, главред РИА Новости Украина здоров и ждет суда

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который привез президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, посетил арестованного журналиста в СИЗО. Он написал об этом в Telegram.

"Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", - написал Венедиктов.

Посетить Вышинского ему разрешили после передачи письма. Что было в послании, Венедиктов не знает. Письмо ему передала жена Вышинского через общих знакомых.

Вышинского обвиняют в госизмене. Его задержали в Киеве в мае 2018 года и с тех пор он находится под арестом. В России его преследование считают политически мотивированным и требуют его освобождения.

Ранее 10 июля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас Кремль ни с кем не обсуждает возможность освобождения Вышинского и арестованных в России 24 украинских моряков.