Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.

Правительством законопроект поддерживается с учетом замечаний, говорится в документе, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Авторами соответствующей законодательной инициативы выступил ряд сенаторов, в том числе Валерий Рязанский.

Они отмечают, что разработка проекта закона обусловлена ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодежи.

Законопроект предлагает ввести определение понятия "электронное курительное изделие", предлагая считать такими устройства, "продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, а также устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака".

Авторы в пояснительной записке настаивают, что "независимо от применяемых при производстве табачной продукции технологий по изменению характеристик табачных изделий, они однозначно относятся к вредной и опасной продукции".

Кроме того, утверждают сенаторы со ссылкой на имеющиеся исследования, "употребление несовершеннолетними, которые никогда не курили, электронных курительных изделий с использованием жидкости, содержащей никотин, не менее чем вдвое увеличивает вероятность того, что они начнут курить".

В связи с этим проект закона предлагает ряд поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления табака". В частности, установить запрет продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними.

Кроме того, проект закона предлагает запретить использование вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, и запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов.

Также сенаторы в проекте закона выступили за запрет использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях, по аналогии с теми ограничениями, которые в настоящее время действуют в отношении курения табака.

В пояснительной записке отмечается, что "использование кальяна также несет негативные последствия для здоровья, затрагивающие респираторную систему, сердечно-сосудистую систему, полость рта и зубы". "Воздействие большого количества дыма, образуемого при курении кальяна, может привести к раздражению слизистой ротовой части глотки и конъюнктивы. Выделение значительного объема окиси углерода вызывает у некоторых пользователей обморок в связи с интоксикацией ею вследствие образования в крови карбоксигемоглобина, что затрудняет перенос достаточного количества кислорода в различные части тела, включая мозг", - указывается в проекте закона.

Кроме этого авторы отмечают, что "исследования, проведенные в различных странах мира, показали, что сам кальян является источником распространения инфекционных заболеваний". "В отчете Всемирной организации здравоохранения "Курение кальянов: потребность в исследованиях и рекомендованные действия для регуляторов" говорится, что "совместное использование мундштуков представляет собой значительный риск передачи инфекционных заболеваний, включая туберкулез и вирусы гепатита", пишут авторы законопроекта.

Законопроект предлагает запретить демонстрацию электронных курительных изделий табачных изделий и процесса их потребления во вновь созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах.

Кроме того, предлагается запретить публичное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю и любое другое использование указанных произведений, представлений, программ, в которых осуществляется демонстрация вейпов и процесса их потребления.

В официальном отзыве правительства РФ говорится, что к проектируемым законопроектом специально оборудованным местам для потребления электронных курительных изделий, одновременно являющимися местами для курения табака, "требуется установление усиленных требований, исключающих возможность проникновения в смежные помещения веществ, выделяемых в процессе потребления указанной продукции".

В правительстве также отметили, что нужно предусмотреть поправки в КоАП об усилении ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления их деятельности.

Принятие законопроекта, помимо КоАП, потребует внесения изменений и в иные законодательные акты РФ: Трудовой Кодекс, закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", закон "О рекламе", отмечается в документе.

Кроме того, необходимо доработать финансово-экономическое обоснование к законопроекту в части включения в него информации, мотивированно подтверждающей заявленный незатратный характер проектируемых норм, указали в отзыве.