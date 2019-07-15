19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - 19-летнему гражданину США, а также 16-летнему подростку предъявлено обвинение в изнасиловании девушки, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Потерпевшая, чей возраст не уточняется, смогла вырваться из номера и обратилась в полицию.

Сейчас ведется следствие, назначены судебные медицинские и генетические экспертизы. В ближайшее время обвиняемым выберут меру пресечения.