"Известия" узнали, что в Казахстане могут сдвинуть срок ввода латиницы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Переход с кириллического на латинский алфавит в Казахстане может затянуться до 2035 года вместо установленного президентом срока в 2025 году, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленных источников в дипкругах страны.

По словам одного из источников издания, за оставшееся время будет сложно обучить латинскому алфавиту старшее поколение, так как люди старше 65 лет не владеют латиницей "на должном уровне". Несмотря на то что фонетический строй языка более удобно отразить латиницей, в правительстве и министерстве иностранных дел обсуждают замедлить переход, "чтобы сделать его более безболезненным".

По данным "Известий", ни один веб-сайт ведомств страны пока не предлагает версию на латинице, хотя переход на латинский алфавит идет уже второй год. Однако в апреле 2019 года национальный банк Казахстана выпустил первые монеты, на которых вместо привычного варианта "Қазақстан" использован новый - Qazaqstan.

Согласно планам правительства, перевод документации страны на новый алфавит завершится к 2024 году. Одним из первых документов, где исчезнет кириллица, станет паспорт - там латиница должна закрепиться в 2021 году. А до конца этого года латинице начнут обучать в школе, поскольку в 2020-2021 гг. учебники первоклассников избавятся от кириллического алфавита.

В апреле 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Казахский алфавит после перевода на латиницу сократится почти вдвое - с 42 до 25 знаков.