Поиск

В Белом доме обвинили Конгресс в попытке давления на президента

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Голосование в Палате представителей, поддержавшее обвинения министра торговли Уилбура Росса и генпрокурора США Уильяма Бара в неуважении к Конгрессу, еще одна попытка по преследованию президента и его администрации, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодняшнее голосование спикера Пелоси и демократов Палаты представителей с целью обвинить генерального прокурора Барра и секретаря Росса в неуважении, является нелепой и еще одной беззаконной попыткой преследовать президента и его администрацию", - заявили в администрации президента.

В ней отметили, что министерства юстиции и торговли предоставили нижней палате Конгресса более 31 тыс. страниц документов по вопросу переписи, и старшие должностные лица обоих ведомств, в том числе сам Росс, высказались по этому вопросу.

"Демократы продолжают требовать документы, которые являются привилегией исполнительной власти. Демократы Палаты представителей знают, что у них нет законного права на эти документы, но их позорная и циничная политика не знает границ", - говорится в заявлении Белого дома.

Палата представителей проголосовала в среду за резолюцию, обвиняющую генерального прокурора США Уильяма Барра и министра торговли Уилбура Росса в уголовно наказуемом неуважении к Конгрессу.

Согласно результатам голосования, 230 конгрессменов поддержали резолюцию, 198 проголосовали против.

Палата представителей провела данное голосование в связи с тем, что Барр и Росс не предоставили документы, которые были запрошены Конгрессом как часть проводимого расследования по теме возможного добавления графы "гражданство" в анкету по переписи населения 2020 года.

США

Новости по теме

Новости

НАТО не поднимало вопрос об исключении Турции

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Украинский президент пообещал олигархам новые правила игры

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Что произошло за день: среда, 17 июля

Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку

Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку

Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером

Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Руководитель JIT сообщил о новых свидетелях в деле о катастрофе рейса MH17

Парламентарии США заподозрили Пентагон в распространении болезней через клещей

Парламентарии США заподозрили Пентагон в распространении болезней через клещей

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');