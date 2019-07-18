В Белом доме обвинили Конгресс в попытке давления на президента

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Голосование в Палате представителей, поддержавшее обвинения министра торговли Уилбура Росса и генпрокурора США Уильяма Бара в неуважении к Конгрессу, еще одна попытка по преследованию президента и его администрации, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодняшнее голосование спикера Пелоси и демократов Палаты представителей с целью обвинить генерального прокурора Барра и секретаря Росса в неуважении, является нелепой и еще одной беззаконной попыткой преследовать президента и его администрацию", - заявили в администрации президента.

В ней отметили, что министерства юстиции и торговли предоставили нижней палате Конгресса более 31 тыс. страниц документов по вопросу переписи, и старшие должностные лица обоих ведомств, в том числе сам Росс, высказались по этому вопросу.

"Демократы продолжают требовать документы, которые являются привилегией исполнительной власти. Демократы Палаты представителей знают, что у них нет законного права на эти документы, но их позорная и циничная политика не знает границ", - говорится в заявлении Белого дома.

Палата представителей проголосовала в среду за резолюцию, обвиняющую генерального прокурора США Уильяма Барра и министра торговли Уилбура Росса в уголовно наказуемом неуважении к Конгрессу.

Согласно результатам голосования, 230 конгрессменов поддержали резолюцию, 198 проголосовали против.

Палата представителей провела данное голосование в связи с тем, что Барр и Росс не предоставили документы, которые были запрошены Конгрессом как часть проводимого расследования по теме возможного добавления графы "гражданство" в анкету по переписи населения 2020 года.