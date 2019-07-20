Что случилось этой ночью: суббота, 20 июля

Захват британского танкера, переброска войск США и отказ Саакашвили от участия в выборах в Раду

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Иран захватил британский танкер. Оператор судна Stena Impero подтвердил данные о захвате. По его информации, среди 23 членов экипажа есть россияне. В Иране утверждают, что британский танкер арестован "из-за несоблюдения международного законодательства". В свою очередь оператор Stena Impero заявил, что судно следовало всем требованиям.

Глава МИД Великобритании сообщал о задержании еще одного британского танкера. О захвате судна Mesdar, шедшего под флагом Либерии, заявляли и неназванные американские чиновники. Однако позднее владелец танкера уточнил, что Mesdar был ненадолго остановлен силами Ирана, а затем отпущен и уже покинул иранские территориальные воды. С этим согласились и в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции. Остановку судна там объяснили якобы установленной утечкой топлива.

США перебрасывают войска в Саудовскую Аравию. На фоне обострения отношений Вашингтона с Тегераном Пентагон одобрил перемещение своих сил на авиабазу Prince Sultan, пустовавшую с 2003 года. По информации Associated Press, доставка более 500 военнослужащих уже началась. При этом агентство отмечает, что соглашение с Саудовской Аравией было достигнуто "многие недели" назад и не связано непосредственно с захватом Ираном британского танкера.

Владельца завода по производству элементов С-400 арестовали по обвинению в мошенничестве. Сергей Дегтярев, ранее судимый за хищения на 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома "Восточный", пробудет в СИЗО до 8 сентября. Его обвиняют в мошенничестве на 250 млн рублей при возведении объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде. Там производят элементы С-400, С-500 и "Витязя", а также радиолокационные комплексы.

Михаил Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду. Свое решение лидер "Движения новых сил" объяснил тем, что набранные его партией проценты могут помешать "Слуге народа" президента Украины Владимира Зеленского получить большинство и сформировать независимое правительство.