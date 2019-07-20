Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июля

Захват британского танкера, переброска войск США и отказ Саакашвили от участия в выборах в Раду

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Иран захватил британский танкер. Оператор судна Stena Impero подтвердил данные о захвате. По его информации, среди 23 членов экипажа есть россияне. В Иране утверждают, что британский танкер арестован "из-за несоблюдения международного законодательства". В свою очередь оператор Stena Impero заявил, что судно следовало всем требованиям.

Глава МИД Великобритании сообщал о задержании еще одного британского танкера. О захвате судна Mesdar, шедшего под флагом Либерии, заявляли и неназванные американские чиновники. Однако позднее владелец танкера уточнил, что Mesdar был ненадолго остановлен силами Ирана, а затем отпущен и уже покинул иранские территориальные воды. С этим согласились и в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции. Остановку судна там объяснили якобы установленной утечкой топлива.

США перебрасывают войска в Саудовскую Аравию. На фоне обострения отношений Вашингтона с Тегераном Пентагон одобрил перемещение своих сил на авиабазу Prince Sultan, пустовавшую с 2003 года. По информации Associated Press, доставка более 500 военнослужащих уже началась. При этом агентство отмечает, что соглашение с Саудовской Аравией было достигнуто "многие недели" назад и не связано непосредственно с захватом Ираном британского танкера.

Владельца завода по производству элементов С-400 арестовали по обвинению в мошенничестве. Сергей Дегтярев, ранее судимый за хищения на 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома "Восточный", пробудет в СИЗО до 8 сентября. Его обвиняют в мошенничестве на 250 млн рублей при возведении объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде. Там производят элементы С-400, С-500 и "Витязя", а также радиолокационные комплексы.

Михаил Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду. Свое решение лидер "Движения новых сил" объяснил тем, что набранные его партией проценты могут помешать "Слуге народа" президента Украины Владимира Зеленского получить большинство и сформировать независимое правительство.

Новости по теме

Новости

США начали готовить операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

Владелец второго танкера опроверг его задержание Ираном

Пентагон одобрил переброску войск в Саудовскую Аравию

Пентагон одобрил переброску войск в Саудовскую Аравию

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Оператор захваченного Ираном танкера сообщил о россиянах на борту судна

Иранские СМИ опровергли захват второго британского танкера

Иранские СМИ опровергли захват второго британского танкера

Глава МИД Великобритании подтвердил захват Ираном второго танкера

Американский чиновник заявил, что Иран задержал два танкера

Оператор британского танкера подтвердил его захват Ираном

Иран захватил британский танкер

Иран захватил британский танкер
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');