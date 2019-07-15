В Госдуме сообщили о готовности двигаться к снятию ограничений с Грузии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Со стороны России возможны шаги по постепенному снятию ограничений в отношении Грузии, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Я это знаю. Я часто разговариваю, в том числе и с официальными лицами", - сказал Калашников по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции грузинского парламента "Альянс патриотов Грузии". Он напомнил, что с представителями парламента Грузии обсуждался также вопрос возможной отмены виз.

Калашников отметил, "что конечно, Россия будет делать это при полном понимании и уверенности в том, что к этому готовы и грузинские власти".

По его словам, принятое Госдумой заявление, в котором депутаты попросили российское правительство ввести экономические спецмеры в отношении Грузии, "во многом было адресовано грузинским властям". "Во многом это заявление обозначало, что если вы поймете и сделаете выводы, то мы готовы вернуться на эту дорогу сотрудничества", - сказал Калашников.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня в Тбилиси, где произошли беспорядки, вызванные тем, что глава делегации российских депутатов на Межпарламентской ассамблее православия сел в кресло спикера грузинского парламента.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня запретил с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать туры в Грузию.

Госдума попросила российское правительство ввести санкции против Грузии - запретить поставки из Грузии вина и газированной воды, а также денежные переводы из России в эту страну - после того, как ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния в эфире нецензурно оскорбил Путина и его родителей. Однако позже сам российский президент высказался против антигрузинских санкций.