Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

Взрыв в Каире, новая неделя протестов в Гонконге

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– В результате взрыва в Каире погибли 17 человек. Взрыв произошел рядом с Институтом рака. Более 20 человек пострадали.

– Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах. Жители города выходят на улицы, чтобы предотвратить принятие закона об экстрадиции в КНР. Кэрри Лэм отказалась уходить в отставку и назвала состояние общества нестабильным.

– Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо. Мотивы преступления пока не установлены. Житель города Дейтон заказал через интернет-магазин винтовку и устроил массовое убийство.

– Глава белорусского ЦИК назвала возможную дату выборов президента. Выборы должны пройти в следующем году в конце августа.

– Погибший зацепер остановил движение поездов "Сапсан" на час. Трагедия произошла в Тверской области.