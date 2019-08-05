Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа
Взрыв в Каире, новая неделя протестов в Гонконге
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
– В результате взрыва в Каире погибли 17 человек. Взрыв произошел рядом с Институтом рака. Более 20 человек пострадали.
– Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах. Жители города выходят на улицы, чтобы предотвратить принятие закона об экстрадиции в КНР. Кэрри Лэм отказалась уходить в отставку и назвала состояние общества нестабильным.
– Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо. Мотивы преступления пока не установлены. Житель города Дейтон заказал через интернет-магазин винтовку и устроил массовое убийство.
– Глава белорусского ЦИК назвала возможную дату выборов президента. Выборы должны пройти в следующем году в конце августа.
– Погибший зацепер остановил движение поездов "Сапсан" на час. Трагедия произошла в Тверской области.