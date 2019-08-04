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Погибший зацепер остановил движение поездов "Сапсан" на час

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Движение поезда "Сапсан" сообщением "Санкт-Петербург-Москва" был остановлен почти на час в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщила в воскресенье Октябрьская железная дорога – филиал "РЖД".

Зацепер получил смертельную травму на перегоне Тверь - Редькино. Из-за этого на крыше одного из вагонов загорелся огонь, который оперативно потушили. Личность погибшего и обстоятельства смерти пока не установлены. Повреждений подвижного состава не произошло, на месте происшествия работают экстренные службы.

В результате инцидента задержался поезд "Сапсан" №755 сообщением Санкт-Петербург - Москва. Он опоздал на 49 минут.

Тверская область Сапсан

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