Более 20 человек арестованы в Гонконге за участие в беспорядках

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - За участие в массовых беспорядках и противостояние с силами правопорядка более 20 человек были арестованы в китайском Гонконге, сообщила местная полиция в воскресенье.

В распространенном официальном заявлении полиции города говорится, что аресты проведены за "преступления, включая незаконные собрание и нападения".

В Гонконге в субботу прошли протестные акции, в которых, по данным СМИ, приняли участие десятки тыс. человек.

Около 100 человек собрались у полицейского участка в районе Чимсачёй, они забросали автомобильную парковку участка кирпичами, расписали стены здания краской, устроили поджоги мусорных баков.

Полиция, чтобы усмирить протестующих возле участка, была вынуждена несколько раз применить слезоточивый газ.

Демонстранты также ненадолго блокировали тоннель Кросс - Харбор, связывающий остров Гонконг и полуостров Коулун.

Вначале протесты проходили на оговоренной с полицией территории, однако затем участники вышли за ее пределы и разошлись по популярному среди туристов торговому району Вонкок. Один из участников протестов залез на флагшток и снял с него флаг Китая, а затем бросил его в бухту Виктория.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковуююю часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.