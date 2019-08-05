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В Гонконге задержаны больше 80 участников протестов

Полиция применяла слезоточивый газ больше тысячи раз с 9 июня

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - 5 августа в Гонконге продолжались массовые протесты, стычки с полицией и задержания, полицейские несколько раз применяли слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся, за день задержаны не меньше 82 человек, сообщает South China Morning Post.

Многотысячные акции протестов проходят в Гонконге с 9 июня, с тех пор были задержаны больше 500 человек, а полиция больше тысячи раз применяла слезоточивый газ. Участники акций требуют отзыва законопроекта о выдаче Гонконгом подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. За выходные 3 и 4 августа в городе были задержаны 44 человека.

В понедельник 5 августа протестующие начали мирные сидячие забастовки в разных кварталах Гонконга, целью акций была блокировка движения транспорта. В течение дня противостояние с полицией стало более жестким, начались нападения на полицейских, и к вечеру протестующие вели полномасштабную акцию неповиновения, пишет South China Morning Post. В одном районе протестующие атаковали отдел полиции, в другом - напали на полицейскую машину, покорежили ее и вынудили сотрудников правоохранительных органов бежать. В 18:30 по местному времени в городе были заблокированы 15 автодорог и три туннеля, в одной из транспортных компаний начали бастовать 200 водителей из 1600, общественный транспорт меняет маршруты следования из-за протестов, но на вечер понедельника он в целом функционировал, отметили в городском управлении транспорта.

Из-за акций многим торговцам и рестораторам приходится регулярно закрывать свои заведения, крупные предприятия делают это реже, мелкие жалуются на падение выручки в два раза. Так, владелец магазинаTin Yin Fruit & Wine Store сказал журналистам, что Гонконг в эти дни стал похож на город призраков и что его бизнес страдает хуже, чем в 2003 году, когда учреждения закрывались из-за вспышки атипичной пневмонии.

Утром в понедельник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что из-за продолжающихся протестов ситуация в обществе стала опасной и тревожной. Она напомнила, что обещала заблокировать рассмотрение поправок об экстрадиции. Уйти в отставку по требованию протестующих она отказалась.

Гонконг Китай Кэрри Лэм

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