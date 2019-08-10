Экс-главу администрации Атамбаева арестовали по обвинению в захвате заложников

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суд в Киргизии заключил под стражу экс-руководителя аппарата президента республики Фарида Ниязова, подозреваемого в захвате заложников 7 августа во время столкновений сторонников Алмазбека Атамбаева и сотрудников спецназа "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Фарид Ниязов, обвиняемый в массовых беспорядках и захвате заложников, будет находиться под стражей в СИЗО-1 Бишкека до 8 октября текущего года. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в суде.

Как сообщалось, 7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента, которая переросла в столкновения со сторонниками Атамбаева.

Столкновения продолжились в четверг при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.

Вечером 8 августа милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четырех человек госпитализировали.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Киргизии решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, экс-президент подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.

Накануне на имущество Атамбаева был наложен арест.

По данным Минздрава Киргизии, всего во время столкновений сторонников Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 136 человек, 14 из них продолжают лечение.