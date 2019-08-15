Мусульманка из Конгресса США обвинила Трампа в том, что ей запретили въезд в Израиль

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Конгрессвумен-мусульманка из Демократической партии США Ильхан Омар в четверг назвала оскорблением решение властей Израиля отказать ей в праве на въезд в эту страну.

"Это оскорбление, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху под давлением со стороны (президента США) Дональда Трампа отказал во въезде в страну представителям американских властей", - написала Омар в твиттере.

"К сожалению, это (отказ во въезде в Израиль - ИФ) не является сюрпризом, учитывая репутацию Нетаньяху, а также то, что он постоянно противодействовал усилиям по достижению мира (между израильтянами и палестинцами - ИФ), отказал палестинцам в реализации права на передвижение, ограничил общество в доступе к информации об ужасных условиях оккупации и стал союзником исламофобов, например, Трампа", - подчеркивается в заявлении Омар.

Другая конгрессвумен-мусульманка Рашида Тлаиб, которой также отказали во въезде в Израиль, пока не прокомментировала это решение израильских властей.

Ранее в четверг власти Израиля запретили въезд в страну двум членам конгресса США, представляющим Демократическую партию - Омар и Тлаиб, из-за с антиизраильских высказываний конгрессменов.

Израильские власти объявили о своем решении через несколько часов после того, как президент Трамп в твиттере заявил о необходимости запретить им въезд в страну.