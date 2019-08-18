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Один человек погиб при падении самолета на дом в штате Нью-Йорк

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения небольшого самолета Cessna 303 на жилой дом в штате Нью-Йорк, сообщил телеканал NBC News.

Погибший находился на борту самолета, с ним было еще два человека, они остались живы.

После падения самолета в доме начался пожар. В нем находились трое: мужчина и две женщины. Одна из женщин получила тяжелые травмы, другая не пострадала. Судьба мужчины пока неизвестна.

Ранее стало известно, что самолет врезался в дом в округе Дачесс штата Нью-Йлок в субботу в 16:28 по местному времени (23:28 по Москве).

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