Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Казахстана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На юго-востоке Казахстана в воскресенье в 05:07 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 12,8 располагался на глубине 5 км в 245 км на северо-восток от Алматы.

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахмет сообщил журналистам, что по состоянию на 07:00 сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.