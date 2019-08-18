Поиск

Третье за день землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье в 09:12 по местному времени (06:12 по Москве) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,6 располагался на глубине 20 км в 78 км на север от Алматы.

По информации сейсмологов, в городе Капчагай ощущались толчки интенсивностью 2-3 балла.

Казахстан

Новости

Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане выросло до 63

Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане выросло до 63

Один человек погиб при падении самолета на дом в штате Нью-Йорк

Более 40 человек погибли при взрыве во время свадьбы в Афганистане

Более 40 человек погибли при взрыве во время свадьбы в Афганистане

Легкомоторный самолет упал на дом в штате Нью-Йорк

Владелец одесского отеля, где в пожаре погибли девять человек, задержан

В Сербии подтвердили нежелание вступать в НАТО

Что произошло за день: суббота, 17 августа

Трамп пригрозил объявить "Антифа" террористической организацией

Трамп пригрозил объявить "Антифа" террористической организацией

На митинг в поддержку полиции Гонконга вышли более 470 тыс. человек

На митинг в поддержку полиции Гонконга вышли более 470 тыс. человек

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на следующей неделе войдет в Средиземное море

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');