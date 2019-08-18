Третье за день землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье в 09:12 по местному времени (06:12 по Москве) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,6 располагался на глубине 20 км в 78 км на север от Алматы.

По информации сейсмологов, в городе Капчагай ощущались толчки интенсивностью 2-3 балла.