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Десять тысяч человек лишились домов из-за пожара в столице Бангладеш

Десять тысяч человек лишились домов из-за пожара в столице Бангладеш
Фото: Reuters

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Как минимум десять тысяч человек лишились крова в результате пожара в трущобах столицы Бангладеш - Дакки, сообщается в воскресенье на сайте газеты The Guardian.

Пожар возник поздно вечером в пятницу в районе Мирпур. Огонь распространялся настолько быстро, что жители района едва успевали покинуть свои дома. Всего сгорели около двух тысяч лачуг.

Как отмечает телеканал BBC News, у многих домов была пластиковая кровля, что способствовало распространению огня.

Местная полиция сообщает, что обошлось без жертв. К счастью, многих жителей района не было дома, так как они праздновали окончание хаджа.

Бангладеш

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