С горы Ушба в Грузии эвакуировали двух российских туристов
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Грузинские спасатели в воскресенье спустили с горы Ушба двух туристов из России, один из которых при подъеме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить движение, сообщают грузинские СМИ.
По информации СМИ, ссылающихся на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями, туристы с утра начали подъем на Ушбу без проводника.
В настоящее время обоих россиян везут в больницу в Местиа.
Гора Ушба - одна из вершин Большого Кавказа, расположенная в 1,5 км южнее границы с Россией.