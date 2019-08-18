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С горы Ушба в Грузии эвакуировали двух российских туристов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Грузинские спасатели в воскресенье спустили с горы Ушба двух туристов из России, один из которых при подъеме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить движение, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, ссылающихся на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями, туристы с утра начали подъем на Ушбу без проводника.

В настоящее время обоих россиян везут в больницу в Местиа.

Гора Ушба - одна из вершин Большого Кавказа, расположенная в 1,5 км южнее границы с Россией.

Грузия

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