Что случилось этой ночью: среда, 21 августа

Восстановление РФ в "большой восьмерке", отмена визита Трампа в Данию, четвертая "Матрица" со старым составом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп выступил за восстановление формата G8 с участием России. Он уверен в целесообразности российского участия, так как многие вещи, которые сейчас обсуждает G7, касаются России. Журналистка CNN сообщила, что Трамп и Макрон обсудили приглашение России на G7 в 2020 году, и эту идею озвучила французская сторона.

- РФ и КНР запросили заседание СБ ООН из-за действий США после выхода из ДРСМД. Заседание "в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия" запланировано на четверг, 22 августа в 22:00 по московскому времени.

- Белый дом отменил визит Трампа в Данию. Американский президент должен был посетить Данию по приглашению королевы страны 2-3 сентября. Сам президент ранее написал в твиттере, что переносит визит на две недели после заявления премьер-министра Дании о незаинтересованности в продаже Гренландии.

- Warner Brothers объявила о съемках "Матрицы-4" с оригинальным составом. Главные роли исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а сценаристом и режиссером станет Лана Вачовски. Съемки фильма начнутся в 2020 году.

- Соединенные Штаты и Румыния высказались против "Северного потока-2". По их словам, проект рискует поставить страны Евросоюза в энергетическую зависимость от России. В итоговом заявлении также отмечается наличие собственных запасов газа у Румынии.

- Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова. Актрисе, снявшейся в 80 фильмах и сериалах, было 79 лет.