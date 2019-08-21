Warner Brothers объявила о съемках "Матрицы-4" с оригинальным составом

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Киностудия Warner Brothers объявила о съемках четвертой "Матрицы" с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс в главных ролях, сообщает во вторник журнал Variety.

Сценаристом и режиссером станет Лана Вачовски. Съемки фильма начнутся в 2020 году.

Три предыдущих фильма - "Матрица", "Матрица: Перезагрузка", "Матрица: Революция" - собрали в мировом прокате 1,6 млрд долларов. Первый фильм трилогии вышел 20 лет назад.