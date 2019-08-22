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Главы МИД США и Дании обсудили вопрос Гренландии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом перенос визита президента США Дональда Трампа, а также укрепление сотрудничества двух стран, в том числе и в Гренландии.

"Госсекретарь США выразил признательность Дании за сотрудничество в качестве одного из союзников Соединенных Штатов и вклад Дании в решение общих глобальных задач в области безопасности", - говорится в сообщении госдепартамента.

Как отмечается, Помпео и Кофод также обсудили вопросы укрепления сотрудничества с Королевством Дания, в том числе на острове Гренландия.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки Гренландии. Позднее глава Соединенных Штатов подтвердил это. Правительство Гренландии в коммюнике заявило, что остров не продается.

На этой неделе премьер Дании Метте Фредериксен назвала "абсурдной" тему покупки США Гренландии. Затем стало известно, что Трамп отложил назначенную на начало сентября встречу с Фредериксен на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать сделку.

Премьер Дании, комментируя решение Трампа отложить визит в Копенгаген, заявила, что США по-прежнему союзник Дании, и отношения двух стран нельзя считать кризисными.

США Дания Гренландия Майк Помпео

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