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В США выпустили в продажу футболки с Гренландией в составе США

Их можно приобрести в обмен на пожертвование Республиканской партии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Национальный комитет Республиканской партии США выпустил ограниченным тиражом партию футболок с картой США, в состав которых уже входит Гренландия. Об этом говорится на сайте комитета.

Республиканцы готовы выслать футболки за пожертвования в размере от $25 в поддержку идеи президента Дональда Трампа "сделать Америку еще больше". Футболки выпустили в размерах от S до 3XL, они белые.

В середине августа The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп просил помощников, есть ли у США возможность купить Гренландию. Эта публикация появилась в преддверии намечавшейся на сентябрь встречи президента США с премьер-министром Дании Метте Фредриксен.

Вскоре оказалось, что Трамп действительно считает, что для Америки было бы стратегически полезным приобрести Гренландию, а для бюджета Дании остров является обузой. Власти Дании и Гренландии высказались против сделки.

Трамп после этого отменил встречу с Фредриксен, сославшись на то, что ему не понравилось, в какой форме премьер отказалась обсуждать сделку с островом.

Гренландия США Дональд Трамп Дания

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