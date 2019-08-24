Поиск

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

На первом месте расположилась сыгравшая в последних "Мстителях" Скарлетт Йоханссон

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Большую часть дохода актрисы составил гонорар в размере $35 млн за фильм студии Marvel "Мстители: Финал".

Второе место заняла колумбийско-американская актриса София Вергара, заработавшая за год $44,1 млн. Актриса известна по сериалу "Американская семейка", выходящему с 2009 году. Третье место за актрисой и продюсером Риз Уизерспун с годовым доходом $35 млн.

Совокупный доход топ-10 самых высокооплачиваемых актрис составил $314,6 млн.

Ранее Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Лидирует в списке голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон с доходом $89,4 млн. Успех Джонсону принесло участие в фильмах "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Небоскрёб", а также "Джуманджи: Новый уровень", который скоро выходит на экраны. Второе место занял австралийский актер Крис Хемсворт, заработавший за прошедший год $76,4 млн. На третьей строчке оказался Роберт Дауни-младший с доходом $66 млн. Лидер прошлого года - Джордж Клуни - не попал в первую десятку.

Forbes Скарлетт Йоханссон

Новости по теме

Новости

В Южной Корее сообщили об очередном пуске ракеты в КНДР

Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая

Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая

В Белоруссии обещали установить точку контроля нефти в "Дружбе" в 2021 году

Что произошло за день: пятница, 23 августа

Трамп обещал положить конец злоупотреблениям Китая и ответить на повышение тарифов

Трамп обещал положить конец злоупотреблениям Китая и ответить на повышение тарифов

Китай введет новые пошлины на товары из США стоимостью $75 млрд в год

Китай введет новые пошлины на товары из США стоимостью $75 млрд в год

Двух российских военных помилуют на Украине для их обмена

Двух российских военных помилуют на Украине для их обмена

В Татрах молнии за день убили пять человек

Болсонару обвинил Макрона в колониализме за высказывания о пожарах в Амазонии

Болсонару обвинил Макрона в колониализме за высказывания о пожарах в Амазонии

Марин Ле Пен назвала пародией на холодную войну нежелание ЕС видеть Россию в G8

Марин Ле Пен назвала пародией на холодную войну нежелание ЕС видеть Россию в G8
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');