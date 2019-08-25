НАСА сообщило о второй попытке состыковать "Союз" с МКС 27 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский космический корабль "Союз МС-14" предпримет вторую попытку стыковки с Международной космической станцией (МКС) в понедельник, 27 августа, сообщается в твиттере МКС, который ведет НАСА.

"Российский космический корабль "Союз" предпримет попытку второй стыковки в понедельник в 23:12 по восточному времени (6:12 мск - ИФ)", - говорится в сообщении.

A Russian Soyuz spacecraft will attempt a second docking on Monday at 11:12pm ET. Three station residents will first swap docking ports on Sunday at 11:59pm in another Soyuz crew ship. @NASA TV is broadcasting both events live. https://t.co/8WnuQM0mc1 pic.twitter.com/BzhID1s3E4 — Intl. Space Station (@Space_Station) August 25, 2019

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в твиттере заявил, что вторая попытка состыковать "Союз МС-14" с МКС состоится утром 27 августа.

До этого руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев говорил, что повторная попытка запланирована на 26 августа.

В субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту не смог пристыковаться к МКС. Кораблю удалось приблизиться к станции примерно на 100 метров, после чего начались колебания, не позволившие системе автоматической стыковки "Курс" отработать программу.

Изначально сообщалось, что космонавтам потребуется только заменить неисправный элемент, а новая попытка стыковки пройдет 26 августа.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС".