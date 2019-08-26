Что случилось этой ночью: понедельник, 26 августа

Рекорд при перестыковке "Союза" к МКС, выборы в Абхазии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Космонавт Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз". На следующий день к МКС попытаются пристыковать корабль с человекоподобным роботом. В этот раз удалось затратить минимальное количество топлива на стыковку в ручном режиме.

– Израиль в понедельник нанес авиаудары по сектору Газа. Удары произошли после ракетной атаки по Израилю со стороны Газы. Пока не поступало информации о возможных потерях.

– Американские инвесторы прощаются с евробондами России. Новые американские санкции оказались не такими жесткими, как год назад. Санкционные риски в России остались высокими из-за готовности Белого дома вводить новые ограничения.

– Три кандидата в президенты Абхазии набрали около 25% голосов. По предварительным данным, чуть больше остальных набрал действующий президент Рауль Хаджимба. Победитель должен набрать больше половины голосов.

– Пробки на дорогах Москвы вырастут на 15% . Рост трафика в городе начнется с понедельника. Это связано с окончанием сезона отпусков и каникул.