Пробки на дорогах Москвы вырастут на 15%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует осложнение дорожной ситуации в Москве в последние дни лета.

"Пробки начнут возвращаться в Москву с 26.08 вместе с отпускниками, студентами и школьниками. Мы ждем, что трафик вырастет на 15-17%, или 100-125 тыс. машин в сутки на дорогах", - говорится в сообщении ЦОДД.

По информации центра, сложнее всего будет с трафиком у торговых центров и детских магазинов.

Девятибалльные пробки в Москве последний раз отмечались вечером 27 июня 2019 года из-за сильных ливней.

Максимальные (10 баллов по десятибалльной шкале - ИФ) заторы были зафиксированы в столице вечером 7 марта 2019 года, накануне Международного женского дня.